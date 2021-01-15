Газификация региона - одна из главных задач для Мурманской области – Андрей Чибис

Губернатор Мурманской области принял участие в экспертной дискуссии «Освоение Арктики - новая возможность развития северных регионов». Вопросы дискуссии затрагивали международное сотрудничество в Арктике, государственно-частное сотрудничество и устойчивое развитие Арктического региона.

Арктика – территория, на которую претендуют ведущие страны миры. Именно по этой причине она интересна с точки зрения межгосударственной конкуренции. Борьба идёт за богатства шельфа северных морей, а также за влияние на Северном морском пути. России здесь важно не упустить лидирующее положение, отметил глава нашего региона во время гайдаровского форума в Москве.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очевидно совершенно, что сегодня Арктика - национальный приоритет развития. И та стратегия, которая президентом недавно утверждена, и те решения, которые сегодня уже реализуются, свидетельствуют о том, что это не только посыл, не только сформулированная стратегия, а это практически набор решений, которые уже есть».

И Мурманская область - на передовой освоения Арктики. Благодаря льготным условиям для инвесторов 39% всех инвестиций в эти территории - осуществляются именно в Кольском Заполярье. Их общая сумма уже превысила 150 миллиардов рублей. Здесь создаются новые рабочие места и хорошие условия для бизнеса. А все эти факторы становятся трамплином для улучшения качества жизни на севере. Отдельное внимание правительство уделяет туризму.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы видим в туризме - целую отрасль экономики. И именно к этому так относимся, потому что это привлечение инвестиций, это создание рабочих мест. А пропорция - сколько нужно денег вложить и сколько создаётся мест - она в сфере туризма очень эффективна. И, конечно, это вопрос создания другой инфраструктуры, не только для приезжих. Когда создаётся инфраструктура под спрос для туристов - этой инфраструктурой с большим удовольствием пользуются жители Мурманской области. И это важно».

На сегодняшний день одна из главных задач, сообщил губернатор, это газификация региона. Газ позволит сократить траты населения на коммунальные услуги на 20%. А также даст толчок для развития экологически чистых производств на севере.