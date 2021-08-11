Газовая атака - практически сто тысяч лососей погибло на рыбной ферме в городе Альта на севере Норвегии

Как пишет «Associated Press», огромную популяцию рыб погубила утечка хлора из резервуара для очистки воды.

По оценкам компании «Grieg Seafood», которой принадлежит ферма, в воду попало 15 тысяч литров ядовитой жидкости. Обычно она используется для дезинфекции воды после убоя рыбы, а сейчас сорвала поставку крупной партии лосося.

Полиция Норвегии сообщила в своем Twitter, что большая часть находившихся в загоне рыб погибла, а химический раствор направился в Атлантический океан. Причина произошедшего всё ещё выясняется. Предприятие «Grieg Seafood» считается одной из крупнейших в мире компаний по производству лосося. У неё есть фермы в Норвегии, Канаде и у британских Шетландских островов.

Напомним, ранее на северных реках Норвегии соорудили заборы-границы против «российской» горбуши, чтобы не допустить проход рыбы на нерест, там её считают сорной и вредной для экологии.