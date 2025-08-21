День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.08.25 19:30
«Газпром нефть» провела одно из крупнейших исследований арктической природы России
10-летняя программа экологического мониторинга позволила в динамике оценить состояние экосистем и собрать уникальные сведения о морских организмах, краснокнижных птицах и атлантических моржах, обитающих в районе Приразломного месторождения.
Экологи провели десятки экспедиций общей продолжительностью свыше 400 суток для сбора информации о местах обитания, численности и путях миграции арктических животных, а также отбор проб воды, воздуха и донных отложений.
Исследования охватили юго-восточную акваторию Баренцева моря, побережье у посёлка Варандей, а также острова Матвеев, Долгий, Голец заповедника «Ненецкий» и остров Вайгач рядом с Приразломным месторождением.
За время экспедиций учёные получили уникальные сведения об атлантическом морже — одном из крупнейших морских млекопитающих, занесённых в Красную книгу России.
Орнитологические исследования помогли собрать наиболее полную информацию о гнездовании и весенней миграции птиц.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
-Скоро в эфире02:05«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Редкие люди». Познавательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Растёт спрос на наличные: россияне опасаются остаться без возможности оплатить необходимые товары и услуги-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 15 копеек, евро прибавил почти 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)На Северном флоте завершается подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры