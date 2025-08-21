«Газпром нефть» провела одно из крупнейших исследований арктической природы России

10-летняя программа экологического мониторинга позволила в динамике оценить состояние экосистем и собрать уникальные сведения о морских организмах, краснокнижных птицах и атлантических моржах, обитающих в районе Приразломного месторождения.

Экологи провели десятки экспедиций общей продолжительностью свыше 400 суток для сбора информации о местах обитания, численности и путях миграции арктических животных, а также отбор проб воды, воздуха и донных отложений.

Исследования охватили юго-восточную акваторию Баренцева моря, побережье у посёлка Варандей, а также острова Матвеев, Долгий, Голец заповедника «Ненецкий» и остров Вайгач рядом с Приразломным месторождением.

За время экспедиций учёные получили уникальные сведения об атлантическом морже — одном из крупнейших морских млекопитающих, занесённых в Красную книгу России.

Орнитологические исследования помогли собрать наиболее полную информацию о гнездовании и весенней миграции птиц.