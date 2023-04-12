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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.04.23 19:30

«Газпром» приступил к сбору исходных данных для проектирования газопровода Волхов – Мурманск

Глава региона принял участие в заседание рабочей группы по газификации Мурманской области с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым.

«После нашего с Алексеем Борисовичем Миллером детального обсуждения «Газпром» приступил к сбору исходных данных для проектирования газопровода», – написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор.

«Сегодня мы рассмотрели целый ряд вопросов: от оценки объёмов потребления действующими предприятиями и перспективными производствами, которые планируется создать в рамках новых инвестиционных проектов, до генеральной схемы газоснабжения и газификации Мурманской области», - отметил Андрей Чибис.

Ветка газопровода Волхов – Мурманск имеет стратегическое значение, об это ранее говорил Президент России. 

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