Где ещё взять деньги на школьное питание?

Глава администрации города Мурманска встретился с руководителями образовательных учреждений города. Участники совещания обсудили проблемы, с которыми сталкиваются школы и колледжи областного центра и подумали, как их можно решить.

«Дело в том, что я обещал депутатам горсовета, которые работают в сфере образования, встретиться с ними отдельно, - отметил Евгений Никора, глава администрации города Мурманска. - Я уже встречался с депутатами областной Думы, которые представляют город Мурманск в нашем законодательном собрании. Сегодня я выполняю своё обещание – провожу встречу с представителями сферы образования в нашем городском Совете, чтобы поговорить о том, что их беспокоит, что их волнует, чем они гордятся, какие они задачи ставят передо мной, как перед главой администрации».

Главный вопрос - норматив на школьное питание. В 2020 году он составит 121 рубль. По мнению мурманских депутатов и директоров школ, этого мало. Норматив необходимо повышать, но за чей счёт. Этот вопрос предстоит решить. Вешать дополнительную финансовую нагрузку на плечи родителей не хотят: есть риск, что число детей, которые обедают в школьных столовых, в этом случае сократится.

Мурманск - один из немногих городов страны, в котором есть централизованная система школьного питания. В 2012 году в столице Заполярья появился Центр школьного питания. Сейчас он обслуживает 50 муниципальных школ.