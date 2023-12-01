Где лучше вяжут морские узлы: в Туле или ЗАТО Александровск?

Ответ на этот вопрос искали представители молодёжных патриотических движений. В музее Полярного прошла игра между юнармейцами и активистами «Движения Первых».

Одним из первых городов России, где зародилось движение «Юнармия» стала Тула. Ребята здесь особенно чтят традиции, не упускают возможности присоединиться к поездкам по стране, чтобы познакомится с единомышленниками.

Юлия Тараканова, юнармеец, г. Тула: «Юнармия» – это большая семья, это движение, в котором ты можешь показать себя на 100%. Это возможность ездить в разные города, знакомиться с разными людьми, приобретать друзей и набираться нового опыта».

В ЗАТО Александровск туляки неслучайно – это часть программы поздравления с днём рождения экипажа подводной лодки «Тула», чьим шефом остаётся одноименный город.

Александр Ильинский, представитель администрации г. Тулы: «Мы не могли с собой не взять наше подрастающее поколение – юнармейцев. Это новое поколение патриотично воспитанных молодых людей. Мы им также показали условия службы, основные характеристики кораблей».

Силы и знания юнармейцев тут же решено было проверить на прочность: в музее Полярного ребят пригласили для участия в военно-патриотическом состязании «Юный разведчик», а соперниками делегации стали активисты «Движения Первых».

Амелия Машкина, участница российского движения детей и молодёжи «Движение Первых», г. Полярный: «Мы с лёгкостью справились со всем, прошли всё очень профессионально и быстро. В моей команде были ребята, с которыми приятно работать».

Распределившись на команды, юноши и девушки выполняли задания по этапам: вязали морские узлы, собирали вещмешок разведчика, оказывали первую медицинскую помощь, толковали морские термины, передавали информацию с помощью семафорной азбуки и экипировали себя в форму разведчика и моряка времен Великой Отечественной войны. Но, признаются школьники, все задания не просто выполнимы, а вполне привычны, так как аналогичные соревнования проходят и в их родных городах. Теперь в Туле, как и в Полярном, есть особое место для оттачивания навыков.

Ксения Копейкина, руководитель делегации Тульской области: «Занятия проходят в центре, на базе которого недавно открылся «Дом «Юнармии».

Победила, конечно, дружба, которая теперь связывает ребят из разных регионов страны.

В завершении программы визита не обошлось и без традиционной экскурсии по залам музея.