Где мурманчане могут купить главный символ любимого праздника, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Новый глава администрации Мурманска намерен бороться с равнодушием управляющих компаний, которые обслуживают дома мурманчан. Евгений Никора считает, что жителям города нужны чистые дворы – здесь и сейчас, именно это и должно стать главной задачей. Как в городской администрации собираются добиваться замены недобросовестных управляющих компаний, рассказывает газета «Вечерний Мурманск».

Мурманская область – один из немногих регионов России, где переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами обошёлся без больших проблем. И через год после запуска у нас так называемой мусорной реформы зашла речь о снижении платы за вывоз отходов. Насколько с января 2020 года эта коммунальная услуга для северян станет дешевле, узнают читатели свежего выпуска «Вечёрки».

Сборная Снежногорска завершила сезон в Высшей лиге КВН. По итогам финальной игры снежногорцы замкнули пятерку лучших игроков страны. Результат для команды из небольшого заполярного города более чем достойный. О том, что стоит за этим результатом, говорится в публикации «Спасибо за игру в свежем номере «Вечернего Мурманска».

В этом году в областном центре выдано 22 разрешения на продажу новогодних ёлок. Где мурманчане могут купить главный символ любимого праздника? У кого в России ёлка – самая высокая? Ответы на эти вопросы можно найти в сегодняшней «Вечёрке».