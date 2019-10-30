Где находятся корабли России, там всегда мир

30 октября в качестве дня для чествования надводников учредил главком Военно-морского флота Российской Федерации в 1996 году. Приурочена эта дата к решению Боярской Думы, звучавшему так: «Морским судам быть».

Сегодня о тех временах напоминает Андреевский флаг, который гордо реет на каждом военном корабле и наименования кораблей по классификации эпохи парусного флота называются фрегатами и корветами. Фрегат «Штандарт» стал первым кораблём регулярного Российского флота, построенный при личном участии Петра Великого. Фрегат типа «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» тоже стал первым кораблём первого ранга, построенным в современной России по уникальным передовым технологиям. За такими кораблями - будущее нашего Военно-морского флота.

«Корабль может выполнять различные виды задач: поиск и обнаружение подводных лодок, отражение атак подводных лодок, вести полностью круговую оборону против средств воздушного нападения противника, может наносить удары на огромных расстояниях и по береговым целям, и по морским группировкам противника», - рассказывает Никита Савченко, командир зенитно-артиллерийской батареи фрегата «Адмирал Горшков».

К профессиональному празднику экипажи боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота подошли с высокими показателями наплаванности и боевой подготовки. В 2019 году моряки надводники прошли в общей сложности более 400 тысяч морских миль.

«Корабль - это представитель государства в определенных частях света, - говорит Игорь Крохмаль, командир фрегата «Адмирал Горшков». - Если кораблей больше, если они поддерживают присутствие нашего флага, то всем понятно, что здесь находится Россия. А где находится Россия, там всегда мир».

Моряки-надводники Северного флота успешно отработали сотни боевых упражнений, ракетных, торпедных и артиллерийских стрельб, минных постановок, а также противолодочных задач в ходе масштабных учений ВМФ России «Океанский щит-2019». Кроме того, экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр».