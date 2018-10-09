Где нашли пропавшего удава, как испортить дорогой ремонт, узнаем у «Вечёрки»

О чем расскажут журналисты главной городской газеты – анонс свежего выпуска «Вечернего Мурманска»

В Мурманске нашелся удав, пропавший три недели назад из квартиры на Кольском проспекте. О том, где все это время пряталась змея и что теперь делать с собачкой, которую хозяева завели вместо сбежавшего питомца, читайте в свежем номере «Вечерки».

В Ленинском округе мурманчане сделали ремонт на миллион рублей, но он был испорчен дырой в крыше. Поставить заплатку на кровле площадью всего 10 квадратных метров управляющая компания не может уже два года. Не может или не хочет? В коммунальных проблемах разбирались журналисты «Вечерки».

С начала 2019 года российские автомобилисты начнут получать новые номерные знаки. Их теперь будет 10 типов. Как будут выглядеть новые знаки и кому посчастливится стать их первыми обладателями?

Кто придумает самую задорную и оригинальную частушку, тот получит современную телевизионную приставку. «Вечерка» продолжает конкурс среди читателей.