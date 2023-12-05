Где полярная ночь тянется четыре месяца?

Жителей Мурманска, сложно переносящих полярную ночь, эта новость должна взбодрить.

В Баранцбурге на Шпицбергене, где сняты кадры, полярная ночь длится с октября по февраль – полные четыре месяца.

Например, это видео сделано в 14.50. Если небо пасмурное, то без искусственного освещения, в такое время, наверняка сложно обойтись.