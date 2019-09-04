Где пожилая мурманчанка организовала мусорную свалку, которая раздражает горожан, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

5 сентября - День рождения Полярной дивизии, которая в сентябре 1941-го закрыла собой дорогу на Мурманск. Разговор о памятнике воинам этой дивизии поднимался в городе не раз, но дело с мёртвой точки сдвинулось только сейчас. Каким будет новый мемориал, где его установят, и кто даст на это деньги? Ответы на эти вопросы можно найти в свежем номере «Вечернего Мурманска».

Самым пожилым жителям Мурманской области совсем скоро не придётся выделять из пенсии деньги на оплату капитального ремонта дома. Собственникам жилья, достигшим преклонного возраста, полностью компенсируют эти расходы из регионального бюджета. Журналисты «Вечёрки» узнали, когда начнет действовать новый порядок выплаты компенсаций, и кто из северян сможет им воспользоваться.

Разбитый асфальт, старая лестница с ржавыми перилами и ни одной лавочки. Так сейчас выглядит большая зеленая зона вдоль улицы Капитана Копытова в Мурманске. Трудно поверить, но это место вскоре может превратиться в современную аллею со спортивными площадками, велосипедными дорожками и теплыми скамейками. «С видом на Мурманск» - так называется публикация в сегодняшнем выпуске городской газеты о том, кто сможет решить судьбу зеленой зоны.

Тяжёлый запах и полная антисанитария. В таких условиях вынуждены жить люди в одном из домов на улице Полухина. Всему виной мусорная свалка, которую в своей квартире устроила одинокая пожилая женщина. С просьбой о помощи мурманчане обратились в редакцию «Вечернего Мурманска». Как изменилась ситуация после вмешательства газеты, рассказывает сегодняшняя «Вечёрка».