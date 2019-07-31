Где северянам можно встретить хозяина леса, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Более 46 тысяч сертификатов на материнский капитал уже выданы в Мурманской области. В подавляющем большинстве северяне направляют эти деньги на улучшение жилищных условий. Связано это, в том числе, и с изменением условий семейной ипотеки. Газета «Вечерний Мурманск» выяснила, кто сегодня с помощью государства может получить жилищный кредит по минимальной ставке, какую квартиру можно приобрести на льготных условиях.

Последние дни в Мурманской области изрядно штормило. В разных районах Кольского полуострова сносило деревья, скамейки, дорожные знаки и даже бетонные опоры. Как похозяйничал ветер в областном центре, кто в регионе больше всего пострадал от его порывов, узнали журналисты «Вечернего Мурманска».

Всё чаще появляются сообщения о встрече северян с медведями. Госохотнадзор в этом сезоне уже задокументировал 23 случая выхода животных к населенным пунктам. Рискуют ли отправившиеся за грибами мурманчане столкнуться с хозяином леса? Ответ на этот вопрос читатели «Вечёрки» найдут в свежем выпуске газеты.