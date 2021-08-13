Где-то лежит труп, Или жуткая находка в мурманском дворе

Выброшенные на улице Инженерной, 2 килограммы опарышей напоминают кадры из фильмов ужаса. По словам очевидцев, сначала возле мусорных контейнеров появился чёрный полиэтиленовый мешок, не вызывающий подозрений, позже пакет дал течь, из зияющих дыр на асфальт посыпались черви, а ещё через пару дней кто-то притащил на площадку белую ванну, заполненную насекомыми.

Находиться здесь - удовольствие сомнительное: запах стоит отвратительный, а через 14 дней они превратятся в мух. Эти желтовато-белые безногие, безусые червячки, живущие во всякой гнили, знакомы каждому, кто хоть раз ходил на рыбалку. Опарыши – бесценная приманка для рыб. А вот птицы, например, чайки и голуби, гуляющие поблизости, никакого внимания на богатое белком «блюдо» не обращают.

Жители многоэтажек также по понятным причинам от такого соседства особого восторга не испытывают.

Антонина Полупанова, жительница Мурманска: «Никуда не обращались, всем всё равно. Все снимают видео, всем весело, управляющим компаниям тоже всё равно».

Версий о том, кто мог принести несколько килограммов личинок во двор, много. Кто-то полагает, что предприниматель разводил опарышей на продажу для тех же рыбаков и просто устал от бизнеса, у кого-то догадки носят криминальный характер, мол, где-то лежит мёртвое тело. Но безусловное большинство жителей двора хотят только одного - поскорее избавиться от ванны, нагоняющей ужас.