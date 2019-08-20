Где в Мурманске обитали полчища крыс, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске скоро начнётся фестиваль искусств под открытым небом «Мурманская осень». Участники фестиваля – творческие коллективы и солисты из Мурманска уже прошли строгий отбор. Первые выступления конкурсантов пройдут на нескольких площадках под открытым небом уже в эти выходные. Полная программа фестиваля – в сегодняшнем номере «Вечёрки».

В мастерской мурманского скульптора Александра Арсентьева закончено создание макета памятника воинам Полярной дивизии. Метровые фигуры двух бойцов народного ополчения выполнены из гипса. Макет в конце недели отправится на завод в Смоленск. Там мастера будут делать уже трехметровые фигуры из бронзы. Подробнее о том, каким будет памятник и где его установят, читайте в сегодняшней «Вечёрке».

Необычную картину наблюдали на днях прохожие на улице Карла Маркса, когда со двора эвакуировали старый, практически вросший в землю грузовик. Как только авто сдвинули с места, из-под него ринулись в разные стороны полчища крыс. Подробности эвакуации автохлама - в сегодняшнем номере «Вечернего Мурманска».

В Мурманске ищут зооняню в гостиницу для животных. А в Лиссабоне готовы взять на работу россиян, которые будут преподавать язык и вести соцсети. Какие ещё необычные вакансии нашли в Интернете журналисты «Вечёрки»? Об этом читайте в свежем номере газеты.