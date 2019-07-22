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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.07.19 19:30

Где в Мурманске появились забор из лыж, дворник дядя Вася и город птиц, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Пусть начало лета в этом году было больше похоже на осень, но мурманчане не унывают. Они сами создают уют и поднимают настроение не только себе, но и другим горожанам. Летом в мурманских дворах появились забор из лыж, дворник дядя Вася и город птиц. «Вечёрка» рассказывает в новом выпуске о ярких примерах народного творчества, которые украшают мурманские дворы и заставляют горожан улыбнуться даже в ненастную погоду.

В Мурманской области идёт приём документов в учебные заведения среднего профессионального образования. В этом году для северян выделено почти три с половиной тысячи бюджетных мест для обучения по 80 образовательным программам. Где в Мурманской области можно бесплатно получить профессию и какие специальности на сегодня наиболее востребованы молодёжью? Об этом можно узнать из свежей газеты «Вечерний Мурманск».

По просьбам горожан на улице Достоевского скоро появится новая игровая площадка. Жители ждали её много лет, и теперь их желание воплотилось в жизнь. Благодаря стараниям местных активистов двор одним из первых в городе был включен в проект «Формирование комфортной городской среды». Свежий асфальт, удобные дорожки, качественное освещение – все стало реальностью. А новая детская площадка отлично впишется в обновленный двор трех домов. Подробности дворового преображения – в свежем выпуске «Вечернего Мурманска».

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