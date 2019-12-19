Где в Мурманске собирают зоопарк из бумажных животных, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Мурманской детской школе искусств № 1 впору издавать Книгу своих рекордов. Ну, в какой ещё школе вам сыграют джаз на балалайке и баянах?! Юные виртуозы только за последние два года завоевали взыскательную публику Петербурга и Парижа и стали призерами и победителями престижных международных конкурсов. Об уникальной школе читайте в «Вечернем Мурманске».

До наступления нового 2020 года осталось чуть больше недели. Мурманчане уже начинают готовиться к этому празднику - покупают подарки, расписные скатерти, крашения. Стартовала и продажа живых деревьев. Где можно купить зелёную красавицу, знали журналисты «Вечёрки».

Давно мечтаете о шлеме Дарта Вейдера или маске Железного человека? А может вам в интерьере не хватает декоративной лисы или жирафа? Сегодня любой человек может примерить на себя роль скульптора и научиться создавать объёмные фигуры, пусть даже и не из глины и камня. О том, где в Мурманске собирают зоопарк из бумажных животных, читайте в свежей «Вечёрке».