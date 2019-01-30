Где в Мурманске воздух теплее всего, и какой погоды ждать в начале февраля – ответ знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Более чем два десятка домов в центре Мурманска, признанных объектами культурного наследия, в прошлом году должны были получить полностью обновленные фасады. Большинство из этих зданий действительно заиграли новыми красками. «Вечёрка» выяснила, почему в остальных домах сроки работ оказались сорваны, и сколько миллионов рублей Фонд капремонта заплатил за новые фасады мурманских «сталинок».

Снегопады и морозы первого месяца 2019 года не давали расслабиться мурманчанам. Привычно сетуя на капризы заполярной погоды, жители областного центра, тем не менее, недоумевали, почему в разных районах города и температура воздуха была очень разной. Где в городе воздух теплее всего, и какой погоды ждать в начале февраля? Ответы на эти вопросы можно найти в свежем выпуске «Вечернего Мурманска».

Мурманск не остался в стороне от прокатившейся на этой неделе новой волны ложных терактов. Все началось с Сибири и Дальнего Востока. Позже дошло до Петрозаводска, где эвакуировали мэрию, суд, школы и больницы. Как в нашем городе отреагировали на полученные по электронной почте сообщения о якобы минировании самых разных объектов, сегодня сообщает «Вечёрка».

Также городская газета рассказывает, где в феврале ведут приём избирателей депутаты мурманского горсовета, и чем обернулась для тридцатилетнего мурманчанина попытка купить через Интернет билет в кино.