КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ:Родители Леры Пайкачевой благодарят земляков за поддержку
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»30.10.17 19:30

Где водятся настоящие мужчины?

Мужчина с большой буквы  есть там, где ему позволяют быть - участницы конкурса «Магия женственности» продолжают борьбу.

«От глянца до камуфляжа» - участницы конкурса «Магия женственности» готовятся к одному из самых волнующих этапов состязания. 3 ноября им предстоит выйти на подиум. Причём, почти ни у одной из конкурсанток нет никакого модельного опыта. На генеральной репетиции показа побывала съёмочная группа телеканала «Арктик-ТВ» - информационного спонсора мероприятия.  

Кто-то прячет глаза, опуская взгляд в пол, другие робко улыбаются - большинству из участниц пока не по себе от перспективы выйти на сцену. Однако, иначе магию женственности не обрести. Организаторы с первых дней заставляют конкурсанток выходить из зоны комфорта. Впереди один из самых ответственных этапов - модный показ. Светлана Крутикова признается, что уже начала замечать изменения в себе и успешно использует новые чары…

- Семейные ценности мне они дали установку - ты должна всё сама. Понятия женственности не было, - признаётся Светлана Крутикова, участница конкурса. - Мужчина с большой буквы  есть там, где ему позволяют быть.

Для модного показа участницы выбрали один из трёх образов – деловой, спортивный, а также актуальный на сегодняшний день тренд - милитари. Выглядеть сногсшибательно в военной экипировке  и спортивной форме - такая задача не каждой по зубам.

- Это один вариант того, каким образом мы работаем над раскрепощённостью, - говорит Марина Табейкина, руководитель конкурса «Магия женственности». - Мы не пытаемся сделать звёзд, в финале жюри из 10человек выберет самую женственную северянку.

До финиша ещё 1,5 месяца – организаторы уверены, за это время даже самые робкие барышни обретут веру в свои силы и  покажут, на что они способны.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРоссийские компании на 10% реже приглашают молодых специалистов на работу, чем в прошлом году
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 667 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Жека
27.10.17 21:43
А этот передел организовал замглавы администрации - обязал работников муниципального учреждения агитировать за его вновь созданную УК, организовал травлю в местной прессе и банкротство ООО "Наш дом".
Комментарий к новости:«Шулеры» очно-заочной смены управляющей компании прибыли в Оленегорск?
анна
27.10.17 20:40
Живу в Питере, дом новый, счетчики. Платим по факту потребления из расчета стоимости гикакалории на метр площади, ничего лишнего не доплачиваем и оборудование не допускает перетопа. И только отопитель
Комментарий к новости:Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска
Людмила
27.10.17 01:22
Что ожидает мою дочь в ближайшее будущее, звать Екатерина , 04 апреля 1987 года рождения, родилась в 00час 30мин. Была замужем, воспитывает сына одна. Cпасибо!!!
Комментарий к новости:ЗНАКИ: На вопросы северян отвечает астролог Сергей Згазинский
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 21 копейку, евро – почти на 31 копейку-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение в Первомайском округе Мурманска восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика