Где водятся настоящие мужчины?

Мужчина с большой буквы есть там, где ему позволяют быть - участницы конкурса «Магия женственности» продолжают борьбу.

«От глянца до камуфляжа» - участницы конкурса «Магия женственности» готовятся к одному из самых волнующих этапов состязания. 3 ноября им предстоит выйти на подиум. Причём, почти ни у одной из конкурсанток нет никакого модельного опыта. На генеральной репетиции показа побывала съёмочная группа телеканала «Арктик-ТВ» - информационного спонсора мероприятия.

Кто-то прячет глаза, опуская взгляд в пол, другие робко улыбаются - большинству из участниц пока не по себе от перспективы выйти на сцену. Однако, иначе магию женственности не обрести. Организаторы с первых дней заставляют конкурсанток выходить из зоны комфорта. Впереди один из самых ответственных этапов - модный показ. Светлана Крутикова признается, что уже начала замечать изменения в себе и успешно использует новые чары…

- Семейные ценности мне они дали установку - ты должна всё сама. Понятия женственности не было, - признаётся Светлана Крутикова, участница конкурса. - Мужчина с большой буквы есть там, где ему позволяют быть.

Для модного показа участницы выбрали один из трёх образов – деловой, спортивный, а также актуальный на сегодняшний день тренд - милитари. Выглядеть сногсшибательно в военной экипировке и спортивной форме - такая задача не каждой по зубам.

- Это один вариант того, каким образом мы работаем над раскрепощённостью, - говорит Марина Табейкина, руководитель конкурса «Магия женственности». - Мы не пытаемся сделать звёзд, в финале жюри из 10человек выберет самую женственную северянку.

До финиша ещё 1,5 месяца – организаторы уверены, за это время даже самые робкие барышни обретут веру в свои силы и покажут, на что они способны.