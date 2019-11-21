Где взять 600 миллионов рублей на повышение МРОТ?

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения. На повестке заседания комитета 4 вопроса. Один из них, наиболее важный, по словам председателя комитета, связан с планированием бюджета и повышением заработной платы.

«У нас с 1 января увеличивается минимальный размер оплаты труда, - отмечает Александр Макаревич, председатель комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения. – А это 12130 рублей, если в цифрах говорить, то, примерно, на 2 тысячи рост для тех кто получает заработную плату на уровне МРОТ. А с учётом коэффициента и полярных надбавок будет получать, чтобы вы поняли».

По словам Александра Макаревича, областному бюджету это обойдётся без малого в шестьсот миллионов рублей. Это с учётом отчислений, которые работодатель обязан заплатить.

«Я внимательно прочитал проект закона о бюджете и не вижу, где эти цифры есть, - говорит Александр Макаревич, председатель комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения. - И меня очень тревожит, полученная мной информация о том, что в 2020 году мы не получим 1 миллиард рублей, которые регион получил в этом году, как раз на доплату минимального размера оплаты труда».

Также на заседании комитета был поднят вопрос о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство. Парламентарии предлагают установить для молодёжи, проживающей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, процентные надбавки в полном размере с первого дня их работы.