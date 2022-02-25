Где заканчивается вандализм и начинается искусство? В этом вопросе попытались разобраться в музее Полярного

Искусство в городской среде – не новое явление, оно продолжает совершенствоваться и меняться под властью стремительно меняющихся мировых событий и тенденций. Уличные объекты сегодня, уверены художники, должны заставлять задуматься: чем больше смыслов заложил автор, тем интереснее будет проект. Например, так работает арт-паблик.

Юлия Бромберг, руководитель проектов в сфере уличной культуры, спорта и современного искусства, г. Архангельск: «Какая-то фраза на улицах города: «Плыть по течению или быть течением?» Какой-то вопрос, который задаётся зрителю. Потому что паблик-арт отличается тем, что он вступает в диалог с неподготовленным зрителем: вы идёте по городу и вам что-то попадается на глаза… Начинается взаимодействие с искусством».

Где заканчивается вандализм и начинается искусство? Вопрос не просто дискуссионный. Уличных художников иногда осуждают за творчество. Для этого есть поводы. Обсуждать и согласовывать место для будущего объекта и его тематику необходимо до воплощения самой идеи, считает гостья из Архангеьска Юлия Бромберг.

Совсем необязательно искусству улиц появляться только в больших городах. Например, музей города воинской славы тоже успешно реализовал несколько молодёжных проектов в Полярном, в их числе аудиогиды по городу, мастер-классы по созданию стрит-арт объектов, фильм о военном прошлом. При этом учреждение продолжает работать в традиционном направлении – есть залы постоянные, есть экспозиции временные.

Анастасия Князева, заместитель директора городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Одно другому не мешает. Все наши проекты, даже которые мы реализуем с подростками, касаются нашего города. Мы изучаем не только историю города, изучаем его теперешние состояние. Пройдёт пять-десять лет и наше сегодня станет точно такой же историей».

В то же время системная работа не мешает создавать что-то уникальное, индивидуальное. Этому уделяет особое внимание при работе с молодёжью куратор театрально-кинематографических проектов из Архангельска.

Екатерина Чащина, куратор проектов в сфере уличной культуры, спорта и современного искусства, г. Архангельск: «У меня такой подход, индивидуальный: если я вижу, что человеку нравится снимать, то он будет снимать видео про наш проект. Если человеку интересно программировать и ему интересно создавать сайты, то он создаст сайт про наш проект. Если нравится писать тексты, будет писать. Таким образом у нас рождается один большой проект, где каждый занят тем, что ему нравится».

На днях в музее стартовала арт-резиденция для подростков. С ребятами неделю взаимодействовали художники и педагог музея современного искусства. Результатом сессии станет открытие выставки «Городское расследование». Но об этом в следующих выпусках.