Где живут лучшие стоматологи? Как оказалось, в столице Арктики!

Недавно в Сочи подвели итоги ежегодного конкурса лучших врачей России «Гран-при ПроДокторов 2025», где мурманчанка Наталья Гарам вновь стала одной из лучших.

Где рождаются лучшие улыбки? Возможно, там, где за окном полярная ночь. В Мурманске в стоматологическом кабинете на улице Шмидта, 49/1 всегда яркий свет и тепло. Именно здесь работает Наталья Дмитриевна Гарам.

Для неё стоматология – это искусство, где результат виден сразу.

Наталья– коренная мурманчанка, после учебы в Воронеже вернулась на малую Родину, чтобы лечить северян. Причём работает она не в частной, а в государственной поликлинике – это осознанный и взвешенный выбор. Во-первых, оснащение, которому позавидуют и частные специалисты, а во-вторых, желание помогать людям и разбираться в порой очень сложных случаях.

Наталья Гарам, стоматолог: «Работая в государственной поликлинике, бывает сталкиваешься с нестандартными ситуациями. И очень приятно, когда командой, я же не одна, у нас на базе Кольского есть терапевт, хирурги, пародонтологи. Мы всей командой, когда какие-то ситуации складываются, консультируемся друг с другом, консилиумы собираем, очень часто помогаем, особенно сейчас, когда большой упор делается на онкологию. К сожалению, очень часто в полости рта с онкологией сталкиваемся. Общим консилиумом мы решаем какие-то вопросы. И это очень радует, что мы можем помочь людям».

Мастерство Натальи в оказании помощи людям недавно подтвердили на профессиональном медицинском конкурсе России «Гран-при ПроДокторов». Её имя второй год подряд попадает в тройку сильнейших из тысяч коллег. Но, как год назад, так и сейчас Наталья Гарам считает, что победа общая. И не перестает подчеркивать значимость вклада коллег и помощь близких.

Наталья Гарам, стоматолог: «Это, наверное, самое для меня самое ценное – это семья».

Победителей конкурса выбирали по реальным отзывам людей. Доверие – самый ценный капитал, который имеет врач. Его нельзя купить, можно только заслужить.

Наталья Гарам, стоматолог: «Это единственный Оскар для врачей, в котором твои судьи - пациенты. Если им понравилось, они написали про тебя отзыв, рассказали, что им понравилось. Если не понравилось, соответственно тоже. Всё максимально честно и реально. Каждый отзыв для меня – это то, что я помогла кому-то, сделала кого-то счастливее, кому-то подарила ту улыбку, о которой он мечтал. И для меня самая большая награда эти эмоции».

Девять лет у стоматологического кресла Наталья Дмитриевна меняет жизнь людей к лучшему. Убрать боль, вылечить, подарить красоту и уверенность – вот главные задачи каждого стоматолога. Наталья говорит, что именно эта моментальная отдача - видимый итог работы её, когда-то и привлёк при выборе специальности.

Наталья Гарам, стоматолог: «Мне нравится видеть результат своих действий. В стоматологии это очень быстро в плане того, что к тебе пришёл человек с кариесом, ты его сразу пролечил, ты видишь результат своих действий сразу - в этот же день, в этот же визит. Конечно, бывают сложные случаи, когда там надо кисты пролечить, отдаляется результат, ты его не сразу можешь заметить. Но эстетическое удовольствие ты получаешь здесь, сейчас и сразу».

На работе Наталья – врач, но и дома старается следить за тем, чтобы близкие берегли здоровье. Северянка воспитывает сына и дочь, младшая уже хочет пойти по стопам матери. Зубы дети, конечно, пока что лечат у детского врача, но и мама иногда помогает.

Наталья Гарам, стоматолог: «Пока я только профилактикой занимаюсь».

Лучший стоматолог – звание хорошее. Наталья рада, хоть и не любит хвастаться, да и считает, что есть к чему стремиться. В следующем году, мурманчанка планирует завоевать главную награду конкурса – гран-при, как лучший стоматолог России.

