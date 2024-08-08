«Гектар – 2024»: построить свой дом в Арктике на своей земле

Возможность построить свой дом на Крайнем севере становится всё реальней. Благодаря программам поддержки, запущенным в Мурманской области, всё больше семей делает выбор в пользу собственной территории, а не просто покупки квартиры.

Как проходит работа по данным проектам, какие перемены ждут россиян в сфере покупки недвижимости в будущем? Ответы на эти и другие вопросы прозвучали сегодня в рамках межрегиональной конференции «Гектар – 2024».

Конференция - ежегодная, но впервые её проводят в Мурманской области, так как наш регион стал передовым в вопросе развития земельной программы. Из почти 7 тысяч участников программы «Гектар Арктики» - половина наши северяне.

Качество реализации на должном уровне, люди активно присоединяются к программе, делятся эксперты и отмечают, что опыт у нас уникальный.

Григорий Смоляк, директор департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики: «Мы активно с 2016 года закон корректируем. Делаем его максимально удобным для граждан. И сейчас, по моему мнению, он достаточно понятен. Самое главное, объяснить простым гражданам, как получить участок и потом совершенно бесшовно прописать путь, что дальше с ним делать. Мы это максимально упростили, поэтому я не вижу здесь неразрешимых проблем, я думаю, что всё получится. Тем более, то, как реализуется программа в Мурманской области, показывает, что все можно делать лучше, чем делалось до сих пор».

Важно, что за три года работы программы около 3 тысяч 700 человек получили свой гектар и некоторые из них уже освоили земли и забирают участки в собственность.

Григорий Смоляк, директор департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики: «Не будем забывать, что на получателей программы «Гектар Арктики» распространена программа «Арктическая ипотека». Уже у нас есть несколько получателей «арктической ипотеки» на «гектаре». Поэтому мы тоже рассчитываем использовать этот инструмент. Это уникальный инструмент, кроме неё под такой процент нигде не получите ипотеку, тем более в сегодняшних условиях. Поэтому мы ипотеку арктическую рассматриваем тоже, как один из возможных способов поддержки граждан».

Каков же портрет потенциального получателя «Гектара Арктики»?

Виктория Минкина, министр имущественных отношений Мурманской области: «Не буду скрывать, есть люди, которые взяли участок просто так. Наверное, не хорошо так говорить, но они взяли, пусть будет. Но я могу сказать, что более 60-70% - это активный молодой гражданин, который хочет, может жить на своей земле. Это граждане, которые хотят совместить свою жизнь на земле с бизнесом».

В Мурманской области доступно 27 агломераций. По словам экспертов, самыми популярными можно назвать территории вокруг Мурманска, Апатитов и в Кольском районе.