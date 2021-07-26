Более 5% территории Мурманской области выделено под программу «Гектар Арктики»Доверия отечественным вакцинам больше даже у до сих пор не привившихся россиян
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.07.21 19:30

«Гектар Арктики», новая школа, цены на овощи в регионе ниже – хорошие новости с оперативного совещания

С 1 августа в Мурманске начнёт работать программа «Гектар Арктики», а в Кандалакше планируют построить новую школу. Об этом сообщили сегодня во время оперативного совещания в правительстве Мурманской области.

С воскресенья мурманчанам начнут выделять землю по программе «Гектар Арктики». Под эти цели определили более 730 тысяч гектаров. Это примерно 5% территории Мурманской области. Первые полгода получить землю на территории региона смогут только местные жители, затем поучаствовать сможет любой желающий. Использовать участок можно как для строительства дома, так и для ведения сельскохозяйственной и иной деятельности.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Только в первый день, когда мы карту запустили, более 4000 человек зашли для того, чтобы посмотреть эту карту. Понятно, что, когда начнётся 1 августа, внимание к этому будет очень большое. Огромное количество будет запросов. Не исключаю каких-либо технических сбоев. Но я прошу Министерство имущества внимательно к этому отнестись. Чтобы люди могли получить необходимую информацию, дозвониться, уточнить, на сайте всё посмотреть».

Ещё одной темой совещания стало строительство школы в Кандалакше. Новое образовательное учреждение будет вмещать до 800 школьников. В этом году планируется начать проектирование объекта.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Федеральный центр, Министерство просвещения в рамках развития программы образования, в рамках федерального проекта поддержало нашу заявку и в Кандалакше будет новое здание школы №1».

На совещании обсудили и тему цен на овощи в регионе. В целом они ниже, чем в среднем по России, сообщил Андрей Чибис. Тем не менее, стоимость продуктов значительно подросла. Губернатор призвал глав муниципалитетов мониторить цены на продукцию и предоставлять информацию о их динамике. При условии серьёзного роста стоимости представители правительства региона будут встречаться с владельцами торговых сетей и вырабатывать совместные решения.

Татьяна Лящук, первый заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области: «Цены в магазинах федеральных сетей по всей территории региона схожие. Уже сейчас федеральные сети предлагают покупателям картофель от 33 рублей за килограмм, морковь по цене от 60, лук от 29, капуста от 45, свеклу от 73».

Также в ходе встречи с министрами и главами муниципалитетов Андрей Чибис сообщил, что главой ГЖИ Мурманской области вновь назначили Алёну Кузнецову. До этого она несколько месяцев трудилась заместителем министра энергетики и ЖКХ Мурманской области.

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