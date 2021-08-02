«Гектар Арктики» пошёл в народ

900 заявлений и более 9 тысяч обращений поступило за сутки от жителей Мурманской и Архангельской областей для участия в программе «Гектар Арктики»

Такую статистику удалось получить агентству РИА «Новости» от профильного министра Алексея Чекункова. По мнению собеседника агентства, «такие показатели говорят о высоком интересе к программе среди северян».

Напомним, в конце июня Владимир Путин, Президент РФ, подписал закон, распространяющий программу «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону России. Жители этой территории могут с 1 августа принять участие в программе «Гектар Арктики» и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес.

Все граждане нашей страны, а также участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, смогут принять участие в проекте с 1 февраля 2022 года.