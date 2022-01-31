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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.22 19:30

Гектары людям, наши на Олимпиаде, новые антиковидные ограничения и борьба со снегом – вопросы оперативного совещания

С 1 февраля арктический гектар сможет взять любой житель России. 6 месяцев, за которые программа действовала только для жителей региона, подходят к концу. Об этом во время оперативного совещания сообщил губернатор Мурманской области. Кроме того, обсудили и новые ограничения, которые будут вводить в регионе в связи с коронавирусной угрозой также с 1 февраля.

Количество заболевших коронавирусом в регионе растёт, поэтому уже с 1 февраля вводятся дополнительные противоэпидемические ограничения. Отменяют все массовые мероприятия, в том числе и на открытом воздухе. Общепит возвращается к работе до 23 часов. До 50% сокращается наполнение фитнес-центров, библиотек, бассейнов и аквапарков. Кроме того, половина сотрудников бюджетных предприятий уходят на удалёнку.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ситуация такая, что с учётом такого темпа роста заболевших, такого количества больных, прежде всего, находящихся на амбулаторном лечении, мы вынуждены с завтрашнего дня внести некоторые ограничения. Для того, чтобы сбить темп распространения коронавируса».

Ещё одна важная новость. 1 февраля заканчиваются 6 месяцев, в течение которых программа «Гектар Арктики» работала эксклюзивно для жителей региона. С этой даты землю в Мурманской области получить сможет любой житель России. За полгода подано 3,3 тысячи заявлений, оформлены документы на 1380 гектаров.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы являемся лидерами среди регионов по числу желающих принять участие в программе. Всего в Арктической зоне подано 5751 заявление, фактически каждое второе - на получение гектара на территории Мурманской области. Надеюсь, что те идеи и проекты, которые были заявлены, получая эту землю, они будут реализованы».

Отдельная гордость для региона - на Олимпиаде в Пекине будут участвовать двое спортсменов из Мурманской области. Павел Кулижников и Руслан Мурашов вошли в состав сборной России по конькобежному спорту.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Они учатся в спортивной школе олимпийского резерва Мончегорска и центре спортивной подготовки города-героя Мурманска. Мы все желаем нашим спортсменам честных соревнований. Победы всей сборной. Будем болеть за нашу страну».

Во время заседания уделили внимание и вопросу борьбы со снегом. Приоритетным направлением стал вывоз сугробов. За прошлую неделю коммунальщики убрали почти 5,5 тысячи дворов, вывезли 243 тысячи кубометров снега.

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