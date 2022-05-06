Генеральная репетиция воздушного парада в честь 77-й годовщины Победы состоялась над Мурманском

В демонстративном полёте через Кольский залив и над мемориалом Защитникам советского Заполярья было задействовано 5 самолётов: военно-транспортные Ан-26 и Ан-12, противолодочный Ил-38, воздушный пункт управления Ил-20 и дальний противолодочный Ту-142. А также пара вертолётов Ми-8 и противолодочный вертолёт Ка-27М.

Реактивная авиация была представлена самолётами Ту-134 в сопровождении истребителей МиГ-29К. Фрон

товыми бомбардировщиками Су-24м и истребителями-перехватчиками МиГ-31бм. Такой же полёт состоится 9 мая после проведения военного парада и церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню.