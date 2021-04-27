Генеральная уборка перед праздниками

К майским праздникам город-герой Мурманск наводит лоск. Специалисты Управления дорожного хозяйства выходят на борьбу с песком, грязью и мусором, скопившемся за долгую зиму. Также не без внимания остаются памятные места, к которым понесут цветы горожане в День Победы.

Весенняя уборка Мурманска в этом году проходит буквально в экстремальных условиях. Несмотря на то, что из-за относительно тёплого марта уборка специалистами УДХ городских магистралей началась заранее, в дальнейшем погодные условия в столице Заполярья внесли в планы коммунальщиков коррективы. Выпавший вновь снег растаял и превратился в грязь, которую надо всеми имеющимися силами убирать, чтобы избежать пылевых бурь.

Напомним, что небесная канцелярия преподнесла неприятный сюрприз в виде низких температур, поэтому традиционный масштабный субботник перенесли на 22 мая. Но это не значит, что город-герой останется без предпраздничного лоска.