Генеральное консульство Финляндии празднует новоселье

Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии переезжает в новое здание. Ремонт в помещениях уже завершён. Накануне торжественного открытия корреспонденты «Арктик-ТВ» побывали в новом здании и оценили обстановку.

Прямые линии, ничего лишнего, точность и функциональность – именно эти черты, по словам сотрудников консульства, выгодно отличают финский стиль, в котором выдержано новое здание по адресу: г.Мурманск, улица Заводская, 2. Туда уже переезжает Генеральное консульство страны Суоми.

- Это здание – хороший пример финско-русского сотрудничества. Оно демонстрирует собой образ современной финской архитектуры, такие чёткие линии и ничего лишнего. Функциональное здание, - отмечает на правах хозяйки Пиркко Мякикоккила, заведующая мурманским отделением Генерального консульства Финляндии.

С 1992 года отделение консульства располагалось на улице Карла Маркса, 25а. Долгие годы велись поиски нового помещения. И вот, накануне 25-летия со дня открытия отделения в столице Заполярья, компания ООО «АСМ Инвест» сдаёт новое здание. Проект разрабатывался в сотрудничестве с финским и русским архитекторами - Тимо Хельминеном и Иваном Орловым.

- Это исторический момент – переезд из старого здания в новое, - замечает Сари Пёюхёнен, помощник консула по СМИ и культуре. - 24 года были там, а сейчас перешли в новое здание. Это очень радует. Новые стили, новая мебель, финский дизайн. Очень красиво и уютно.

В интерьере использованы экологически чистые материалы. Преимущественно вся мебель выполнена из дерева. Помимо красоты и уюта светлые просторные кабинеты отличает и функциональность. Например, столы одним нажатием кнопки можно опустить или поднять. «У нас эргономичные столы, - рассказывает Татьяна Яшинькина, ассистент по экономическим вопросам мурманского отделения Генерального консульства Финляндии. - За ними можно работать и сидя, и стоя. Это очень удобно».

В новом здании предусмотрен зал и для проведения семинаров, конференций и культурных мероприятий. Особая гордость сотрудников консульства – это просторная терраса. Не обделили вниманием дизайнеры и такие небольшие, но немаловажные детали, как, например, гостевую книгу.

1 июля этого года Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии отметит свое 25-летие. Поэтому случаю на торжественное открытие нового здания приедет статс-секретарь Министерства иностранных дел Финляндии Петер Стенлунд.