Генеральное консульство Норвегии в Мурманске перестанет рассматривать заявления на получение виз и вида на жительство

Важные изменения в работе дипмиссии начнутся с 1 августа. С этого времени рассматривать заявления будет посольство Королевства в Москве. Впрочем, это не значит, что документы для получения виз будет необходимо самостоятельно отправлять в столицу. Заявления продолжат принимать в визовом центре Мурманска, а уже оттуда бумаги перенаправят в Москву.

При этом упрощенный порядок выдачи виз для жителей Мурманска и Архангельска сохранится, а само консульство в Заполярье сосредоточиться на выдаче удостоверений жителей приграничной зоны.

В консульстве отмечают, что начиная с осени 2016 года наблюдается рост количества пересечений российско-норвежской границы. Количество заявлений о предоставлении виз и удостоверений приграничного жителя, рассмотренных визовым отделом Генконсульства в Мурманске, увеличилось по сравнению с прошлым годом.