Генеральный консул Ури Резник приехал в заполярную столицу, чтобы познакомиться с нашим краем

Мурманск – город, который на протяжении многих лет сотрудничает со множеством государств. Добрая дружба связывает наш край и с Израилем.

Уже несколько лет Мурманск и Израиль сотрудничают в сферах науки и культуры. Теперь генеральный консул Ури Резник приехал в заполярную столицу, чтобы лично познакомиться с нашим краем и наладить ещё более плотное взаимодействие.

Дипломат признался, что это его первый его визит в наш Кольский полуостров. Город ему понравился, даже несмотря на холодную погоду и большое количество снега.

Ури Резник, генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге: «Да, это мой визит в Мурманск. Большое количество сфер, в которых наши интересы соприкасаются. Например, медицина, сельское хозяйство, рыбопромышленность и, конечно, усилить взаимодействие в культурном направлении, которое развивали мои предшественники».