Генеральный прогон музыкальной сказки «Жихарка» состоялся в Мурманском облдрамтеатре

Это история о маленькой девочке, которую приютил солдат с большим сердцем.

На протяжении всей истории герои проживают приключения и знакомятся с другими персонажами сказки – добрыми и не очень. Артисты театра уверены, спектакль подарит всем праздничное настроение.

Детскую музыкальную сказку «Жихарка» областной драматический театр покажет уже 30 ноября. Юным, да, и взрослым зрителям постановка должна подарить новогоднее настроение.

Светлана Асташенкова, директор Мурманского областного драматического театра: «Мы в преддверии Нового года делаем довольно объёмную детскую программу. Это один из спектаклей, который будет показан в новогоднюю кампанию, когда мы будем выезжать в Мурманскую область, то мы повезём и этот спектакль. Спектакль «Жихарка». Он мобилен в передвижении, он яркий, красочный и, что особенно ценно, это русская народная сказка».

Николай Глухов, артист Мурманского областного драматического театра: «Она, можно сказать, поднимает тонус и дарит ощущение праздника детского. Напоминает такие сказки, которые я смотрел в детстве. Вот я смотрю на эту сказку и думаю, а ведь это будет чьё-то детство тоже, кто-о будет её вспоминать лет эдак через десять».

Режиссёром спектакля выступила молодая актриса драматического тетра Диана Артёмова, сценаристом актёр – Михаил Романенко.

Михаил Романенко, артист Мурманского областного драматического театра: «Это сказка о семье, о любви. Потому что сейчас, к сожалению, традиционные ценности смазываются. А это сюжет о том, что чудеса возможны, что главное сокровище - это быть вместе, что дети не должны быть одиноки, что с ними должны быть родители. И за маленьких, и слабых нужно заступаться. И добро всегда побеждает».

В сюжете речь пойдёт о маленькой девочке, которую приютил добрый солдат и назвал её Жихаркой. Герои попадут не в одно приключение.

Николай Глухов, артист Мурманского областного драматического театра: «Эта роль многогранная. Я там играю не только зайца, мне приходится играть и помощников наших героев. Я помогаю солдату найти его дочку Жихарку, когда она куда-то пропадает».

Артисты театра уверены, что сказка зрителям понравится.