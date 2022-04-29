Генетический анализатор «НАНОФОР-05» появился в лаборатории Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи

«НАНАФОР-05» - это первый отечественный секвенатор ДНК открытого типа. Он используется для определения тропизма и выявления мутаций устойчивости вируса иммунодефицита человека. Другими словами, помогает определить наиболее эффективное лечение для снижения вирусной активности.

Вячеслав Ванюков, заведующий ЛКО по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: «На сегодняшний день большим спросом пользуется это исследование у пациентов с колоссальным опытом противовирусной терапии. В первую очередь, так как наше учреждение работает с пациентами с ВИЧ инфекцией, у них, как правило, большой опыт приёма различных ретровирусных препаратов, которые и взаимодействуют с белками вируса. Здесь нам очень важно в ряде случаев понимание, какие же препараты в перспективе будут эффективны, а какие уже потеряли свою эффективность».

Такое исследование мало распространено в России. Процесс анализа проб в этом приборе очень трудоёмкий, работа может занимать до 7 дней. Перед тем как загрузить образцы в генетический анализатор, они проходят несколько этапов подготовки.

Мария Голодяева, старший биолог ГОАУЗ «МОЦСВМП»: «Для выделения необходимо несколько стадий амплификации обычного ПЦР-реакции и несколько стадий очистки. После этого мы ставим в этот секвинатор пробы, а дальше оцениваем результаты с помощью специальных программ для обработки данных, получаем результаты, делаем заключение о наличии мутаций вируса».

На данном этапе исследование планируют проводить для оказания помощи пациентам, которые наблюдаются с ВИЧ инфекцией. В дальнейшем, после обработки нуждающейся группы, появится возможность предоставлять услугу всем желающим.