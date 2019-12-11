Геннадий Шубин не смог воспользоваться правом на УДО

Экс-советник губернатора Мурманской области, олигарх Геннадий Шубин мог выйти из колонии досрочно. Сегодня прошла информация, что суд подарил Шубину свободу, но спустя несколько часов информация изменилась.

Утром 11 декабря в средствах массовой информации прошло сообщение о том, что досрочно на свободу выходит один из известных олигархов Мурманской области Геннадий Шубин, который воспользовался правом УДО, отсидев лишь половину 12 летнего срока. Это сообщение подтверждал и опубликованный на сайте судебных органов электронный документ.

Свое 55-летие Шубин мог встретить как почти свободный человек, но в графе результат рассмотрения, где стоял статус «Удовлетворено», уже к середине дня сменился на «Отказано».

Что случилось за это время, не известно, от комментариев нашему телеканалу представители Удорского районного суда Республики Коми, на территории которой находится колония, отказались, сославшись на то, что вся информация необходимая журналистам размещена в интернете.

Напомним, что экс-советника губернатора Мурманской области и по совместительству одного из самых богатых людей региона задержали в 2013 году. По версии следствия, Шубин на протяжении четырёх лет руководил созданной им организованной преступной группой, которая занималась хищением денежных средств, принадлежащих поставщикам электроэнергии Мурманской области.

Всего, с 2008 по 2012 год осуждённый похитил свыше полутора миллиардов рублей.