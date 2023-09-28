Геннадий Стрелков, инструктор по контраварийному вождению: выходим из заноса, или «Всё путём»

Ты, как водитель, можешь никогда не превышать скорость, не подрезать других, показывать сигналы поворота, в общем, быть стопроцентно законопослушным… Но! Всегда найдётся тот, кто лихачит на дороге. Или вообще люди будут ни при чём, зато неожиданно начнётся ливень или ты вдруг въедешь в огромную лужу. А первые заморозки? Тут и до заноса недалеко…

И выходить из сложной дорожной ситуации всё равно придётся. Умение водить машину так, чтобы не попасть в аварию, даже если на улице гололёд или рядом неадекватные водители, именно этому учат на контраварийной подготовке.

Гость четвертого выпуска проекта «Всё путём» программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - инструктор по контраварийному вождению Геннадий Стрелков. Он получил права в далеком 1984 году, а уже в 1988-ом начал учить людей водить. Дальше – больше: ледовые гонки и контраварийное вождение.