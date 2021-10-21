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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.10.21 19:30

Генпрокуратура, Банк России и Росфинмониторинг занялись проверкой информации о банковском счёте на имя Aleksey Borisovich Veller в одном из финансовых учреждений Лихтенштейна

Телеканал «Арктик-ТВ» уже сообщал о подозрительном счёте в 4 миллиона евро. По версии телеграм-канала «16 негритят» он принадлежит экс меру Мурманска, депутату Госдумы Алексею Веллеру. Паблик так же предполагает, что доступ к деньгам имеют не безвестные в Мурманске Сергей и Михаил Веллеры. Их имена в документах написаны латиницей.

Теперь же один из интернет-порталов опубликовал новость о том, что Генпрокуратура, Банк России и Росфинмониторинг начало проверку информации о банковском счёте в Лихтенштейне на имя Aleksey Borisovich Veller. Издание ссылается на заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия», председателя комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

Собеседник агентства отметил, что упомянутые структуры имеют соглашения о сотрудничестве с финансовыми учреждениями за рубежом, что позволяет получать информацию из иностранных банков напрямую.

Хинштейн уточнил, что по закону у органов есть 30 дней на изучение вопроса, однако, учитывая сложность и уровень проводимой проверки, может потребоваться и больше времени. При этом проверять будут не только наличие счетов на имя Алексея Веллера в банке Лихтенштейна, будут искать любые активы на имя экс-мэра Мурманска и депутата Госдумы Алексея Веллера за рубежом, в оффшорах и финансовых организациях.

«Если факты подтвердятся, это будет однозначное лишение полномочий», - отметил политик. Также Хинштейн подчеркнул, что в этом случае встанет вопрос уже о происхождении этих средств.

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