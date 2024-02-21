Георгий Матвеев «Золотой» (г. Екатеринбург): о победе в шоу «Адская кухня» и о гостевом ужине в Мурманске

Стать участником кулинарного реалити-шоу «Адская кухня» - настоящий прорыв для тех, кто работает в индустрии еды. А обойти всех соперников и стать лучшим – это просто космос!

Пятый сезон шоу длился четыре месяца. Победа досталась Георгию Матвееву «Золотому» из Екатеринбурга. И сегодня он в Мурманске.

Как прошёл на проект? Чем удивил шефа Ивлева? И с чем приехал в Заполярье?

На эти и многие другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» сегодня отвечает победитель V5 сезона шоу «Адская кухня» Георгий Матвеев «Золотой» (г. Екатеринбург).