День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.24 12:00
Георгий Матвеев «Золотой» (г. Екатеринбург): о победе в шоу «Адская кухня» и о гостевом ужине в Мурманске
Стать участником кулинарного реалити-шоу «Адская кухня» - настоящий прорыв для тех, кто работает в индустрии еды. А обойти всех соперников и стать лучшим – это просто космос!
Пятый сезон шоу длился четыре месяца. Победа досталась Георгию Матвееву «Золотому» из Екатеринбурга. И сегодня он в Мурманске.
Как прошёл на проект? Чем удивил шефа Ивлева? И с чем приехал в Заполярье?
На эти и многие другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» сегодня отвечает победитель V5 сезона шоу «Адская кухня» Георгий Матвеев «Золотой» (г. Екатеринбург).
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Последние комментарии
Александр
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Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
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