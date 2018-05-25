Герб Пограничных войск России установят около памятника «Пограничникам Арктики»

28 мая пограничники России отметят своё столетие. К празднику сквер около Мурманского областного драматического театра ждёт ещё одно обновление. Тут установят герб погранслужбы, 8 исторических стендов с именами героев и два пограничных столба. Завершат композицию три флагштока с символикой ведомства Мурманской области и Российской Федерации.

Напомним, реконструкция парка началась в 2013 году. Тогда к 95-летию службы здесь установили бронзовый памятник «Пограничникам Арктики». Спустя 5 лет сотрудники подразделения обратились к администрации города с предложением продолжить облагораживание территории. Объединив усилия, инициаторы ремонта разработали подходящий дизайн проект и приступили к его реализации.

Сейчас в сквере кипит работа: уже установили 8 исторических стендов с портретами героев-стражей Заполярья, в зимнее время года каждая конструкция будет освещаться, чтобы все жители и гости города могли ознакомиться с информацией. Уже подготовили фундамент для установки главного символа подразделения - герба. Эту композицию так же дополнительно украсят.

- Здесь будут стоять и оригинальные пограничные столбы, - рассказывает Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Герб погранслужбы, сделанный из композитных материалов, выполнен в антивандальном варианте.