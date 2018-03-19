Германия и Мурманск ратуют за развитие сотрудничества

Встреча главы администрации города Мурманска Андрея Сысоева и заместителя генерального консула ФРГ в Санкт-Петербурге Уте Катч-Эгли прошла в столице Заполярья. Они обсудили вопросы сотрудничества в сфере культуры и образования, социальной сфере.

Уте Катч-Эгли впервые посетила наш регион. По словам заместителя генерального консула ФРГ в Санкт-Петербурге, ей интересно познакомиться с Мурманском и областью, очертить новые перспективы двухстороннего сотрудничества.

- Это перекрестный год партнерских отношений, поэтому мы хотим дать новый импульс развития между университетами, школами, представителями НКО, между городами, между регионами России и Германии, - отметила в приветственном слове Уте Катч-Эгли, заместитель генерального консула ФРГ в Санкт-Петербурге.

Без малого 15 лет между Мурманском и немецким городом Куксхафен поддерживаются деловые связи. За эти годы налажена тесная работа в сфере культуры, искусства, в области молодёжной политики. Что приятно для нашей стороны, дипломат отметила высокий уровень высшего образования в регионе и подчеркнула важность обмена студентами в рамках образовательных программ. Стоит так же отметить, что в столице Заполярья работает Международный лицей, который в том числе готовит молодёжь к учебе в вузах других стран.

- Если говорить о взаимодействии в сфере культуры и образования, то мы будем говорить об этом, потому что уже имеем опыт работы со скандинавскими партнерами, - сказал журналистам Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Недавно мы отмечали десятилетие российско-норвежского класса в одной из гимназий города, где дети из разных стран учатся вместе. Конечно, их конкурентные преимущества увеличиваются в разы.

Глава города подчеркнул, что, несмотря на санкционную политику Запада, Россия и Германия гораздо ближе друг другу, чем может показаться на первый взгляд. И двухсторонние отношения имеют прочную, давно сложившуюся основу и будут развиваться.