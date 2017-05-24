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День за днём с «Арктик-ТВ»24.05.17 19:30

«Гермес» попал в руки лучших

В Мурманске в 19 раз прошёл профессиональный конкурс «Гермес» среди предпринимателей и работников сферы услуг и обслуживания. Все участники демонстрируют высокий уровень подготовки, творческий подход и стремление стать лучшими из лучших. А организаторы для того, чтобы борьба была более жаркой и интересной, каждый год меняют номинации.

Сегодня в администрации Октябрьского округа наградили лучших специалистов в трёх номинациях «Лучший продавец спорттоваров», «Лучший официант» и «Лучший продавец ювелирных украшений». Победителей определяло компетентное жюри, возглавлял которое глава администрации Андрей Сысоев. Он награждал самых лучших.

- Это смелые, иногда даже просто мужественные люди, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманск. - В такое непростое время вдвойне приятно сегодня городу отметить их. Для города они очень важны и нужны, поэтому сегодня очень искренне скажу им: «Спасибо!».

Никто из участников конкурса не остался без внимания. На большом экране показывали презентации каждого из номинантов. После победители получали призы и заветные статуэтки бога торговли Гермеса, а остальные - цветы и подарки.

Победительницей в номинации «Лучший продавец – консультант ювелирных украшений»  стала  мурманчанка Юлия Гераськина, которая своему делу посвятила 30 лет. Несмотря на это, она была удивлена тем, что её работу оценили по достоинству.

- Люблю украшения, люблю людям делать приятное, - говорит Юлия Гераськина,  продавец-консультант ювелирных украшений. - Разбираться в этом, конечно, нужно, но основное - это доброжелательность к клиентам.

Победителем  в номинации «Лучший продавец – консультант спортивных товаров» стал Домашев Андрей. Первое место в номинации «Лучший официант объекта общественного питания» жюри присвоило Костичеву Никите.

Следующий год для конкурса «Гермес» станет юбилейным, поэтому будущих его участников и победителей ожидает много приятных сюрпризов.

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