Герои книги Вениамина Каверина «вышли» на площадь Двух капитанов города воинской славы

В прошлом году жительница Полярного стала одним из победителей всероссийского конкурса «Культурный след». Теперь фигуры Сани и Кати – героев книги Вениамина Каверина – украшают площадь Двух капитанов города воинской славы.

Новый арт-объект появился в Полярном. Это скульптура героев каверинского произведения «Два капитана». Символично, что именно на площади с таким же названием установили «каменных» Саню и Катю.

Автором идеи памятника и победителем конкурса проектов «Культурный след», который помог реализовать задуманное, стала Юлия Говера. Девушка признается, изначально видела скульптуру несколько иначе: с девизом всех борцов и искателей на штурвале, который должны были держать влюблённые. Однако мастера сумели по-другому передать чувства и эмоции автора.

Скульптуре влюбленных ещё предстоит пройти ряд дополнений и изменений. Здесь должна появиться памятная надпись, а пространство вокруг будет обложено декоративными материалами. Но уже сейчас полярнинцы с удовольствием фотографируются и встречаются около вечных борцов и искателей.