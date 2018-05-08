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День за днём с «Арктик-ТВ»08.05.18 19:30

Герои моей семьи – герои моей страны

- Мы ночью встали и на улицу выбежали. «Война, война!», - кричим…

Она помнит в подробностях события страшного лета 1941 года. 15 летней девчонкой Прасковья Сергеевна Воробьева встретила войну  в Мурманске.  Вместе с большой семьей жила на улице Халтурина.  Налёты вражеских самолётов вспоминает до сих пор вспоминает со страхом.

Атаки немецких истребителей продолжались до 1944 года. На город было сброшено около  200 тысяч бомб. По плотности  авиаударов  Мурманск уступает лишь Сталинграду. Несмотря на это, многие жители заполярного города  приняли решение  остаться в своих домах , а те, кто всё таки уехал, вскоре  вернуться назад.  

В военном Мурманске Прасковья Сергеевна, которой тогда исполнилось 16 лет,  трудилась в госпитале, хотя до этого молодая девушка всеми силами рвалась на фронт.  Надеть военную форму не получилось, поэтому  Павла помогала восстанавливать город в  составе трудовых бригадах райкомхоза.

Награда, о которой говорит ветеран,  медаль за оборону  Советского Заполярья, которую Прасковья Воробьева получила сразу после учреждения Президиумом Верховного Совета СССР. Несмотря на все испытания,  выпавшие на долю жителей  военного Мурманска, его защитникам было некогда думать о тяготах жизни. После Победы они восстанавливали город и строили свою семейную жизнь.

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