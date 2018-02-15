Герои не будут бесславно забытыми

15 февраля по всей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Столица Заполярья не стала исключением. На митинг собрались все неравнодушные к событиям прошлых лет. На мероприятии побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

В Мурманске в сквере «Аллея памяти» у памятника воинам-интернационалистам состоялся торжественный митинг, посвященный 29-й годовщине вывода Советский войск из Афганистана. В событии приняли участие ветераны, представители областной и городской власти, школьники, кадеты и просто неравнодушные люди. Все они пришли с одной целью - почтить память героев, не вернувшихся с полей сражений.

- И как бы сегодня не спорили историки, современники о событиях той войны, одно остаётся неизменным и остаётся истиной, что наши солдаты, наши офицеры с доблестью, честью и до конца исполнили свой воинский долг вдали от Родины, защищая её интересы, - отметил в своём выступлении Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.

Находясь вдали от Родины, в тяжелейших климатических условиях, советские войны продемонстрировали свои лучшие качества: верность воинскому долгу и присяге, доблесть и героизм. Хотя вернуться с войны удалось не всем.

- Я думаю, что у каждого из нас болью отдаются потери ребят, которые не вернулись с той войны, - говорит Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Я думаю, что память о них должна жить в наших сердцах.

Ветеран войны в Афганистане Николай Дмитренко призывал всех собравшихся вложить в понятие патриотизма гораздо более глубокий смысл, а также не забывать и учить историю своей родной страны. «Я обращаюсь ко всем взрослым, ко всем родителям. Повернитесь к своим детям лицом, вытащите их из-за компьютера и учите с ними уроки истории, - говорит Николай Дмитренко, председатель мурманской организации «Российский союз ветеранов Афганистана», - чтобы все жертвы, которые были принесены нашими героями, проявляя патриотизм и героизм при служении Отечеству, не оказались бесславно забытыми».

Все собравшиеся горожане по традиции почтили минутой молчания погибших, не ввернувшихся с полей сражений и возложили цветы к мемориалу.