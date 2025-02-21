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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.25 19:30

Герои остаются с нами: на «Нерпе» увековечили память коллег – добровольцев СВО

Специалисты девятого цеха судоремонтного предприятия «Нерпа» Снежногорска в стенах отдела установили мемориальные доски двум погибшим в СВО бойцам.

Только начинал свой профессиональный путь, впереди была целая жизнь… Но она оборвалась в неполных 23 года. Илью Богуна на предприятии «Нерпа» ценили, вот только уберечь не вышло. Молодой отец, специалист, а главное, неравнодушный человек – Илья отправился на СВО добровольцем. Погиб при исполнении воинского долга. Трагедию переживали всем коллективом, тем более что цех потерял не одного Илью.

Решение установить в память о ребятах мемориальные доски – инициатива, поддержанная всеми работниками.

Владимир Хрисанов, начальник цеха №9 СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «В декабре 2024 года у цеха был юбилей – 45 лет. Нам были выделены деньги, но администрация цеха предложила потратить эти средства на помощь СВО (отправить некоторую сумму), а остальные – на установление мемориальных досок тем, кто не вернулся».

Ольга Фёдорова, сестра Александра Калашникова, г. Снежногорск: «Человек жив, пока о нём помнят, а ребята сделали всё, чтобы эту память сохранить».

Настоящий герой семьи! Так об Александре Калашникове отзывается сестра Ольга. Решение Саши отправиться на фронт добровольцем далось родным нелегко. Но и не поддержать стремление юноши стать защитником для всей страны просто не могли. Пожалуй, высшей наградой для Александра Калашникова стало бы понимание, что его подвиг не забыт, в том числе, коллегами.

Ольга Фёдорова, сестра Александра Калашникова, г. Снежногорск: «Он очень любил завод. И когда пришло время выбрать позывной, других вариантов даже просто не было, он взял позывной «Нерпа». Это символично».

Владимир Хрисанов, начальник цеха №9 СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Каждый из нас, когда это потребовалось, сделал бы то же самое. Они пошли исполнять свой воинский долг».

27 сотрудников снежногорской «Нерпы» добровольно отправились защищать  интересы Отечества, однако пятеро из них уже никогда не смогут обнять близких, пожать руку друзьям и встать за рабочий станок.

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