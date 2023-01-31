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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.23 19:30

«Герои Севера» преодолели 13 препятствий обновлённого парка «Патриот»

В парке «Патриот», расположенном рядом с поселением Кильдинстрой, на выходных состоялось открытие новой спортивной инфраструктуры. Несмотря на продолжительный снегопад, событие собрало много неравнодушных мурманчан, пришедших посмотреть новые локации парка и показательные соревнования на выносливость, которые были включены в программу мероприятия.

Торжественное открытие обновлённого парка «Патриот» состоялось. На территории комплекса были установлены верёвочный парк, скалодром, полосы препятствий и лазерный тир.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Хочется обратить внимание на то, что на новой площадке действительно много функций. Здесь, как я уже говорила, и семейный отдых возможен. Возьмём верёвочный парк – у него 12 маршрутов. Отмечу, что все наши объекты не предполагают самостоятельного прохождения, всё должно быть с инструктором в целях безопасности».

«Герои Севера» - так называется первая гонка по новой полосе препятствий, старт которой дала заместитель губернатора Елена Дягилева.

Сразу после официального открытия для желающих взбодриться на свежем воздухе провели активную разминку.

Среди участников состязаний 46 человек, в числе которых: воспитанники Нахимовского военно-морского училища и военно-патриотических клубов, а также профессиональные спортсмены.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Ребята предварительно уже приезжали и тренировались. Они готовы показать свои силы».

Участникам гонки нужно было преодолеть 13 препятствий длиной в 650 метров. Даже со стороны видно, что уровень прохождения препятствий достаточно сложный.

Богдан Соседов, участник гонки «Герои Севера»: «Испытания сложные. Мышцы забиваются максимально».

Помимо основных соревнований желающие могли поучаствовать в различных интерактивных играх, посмотреть выставку военной техники, подкрепиться солдатской кашей и горячим чаем.

На территории парка планируют проводить большое количество физкультурных, спортивных и патриотических мероприятий. Этот турнир стал подготовительным для участия в «Гонке Героев», которая включена в программу 88-го Праздника Севера и состоится 25 марта.

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