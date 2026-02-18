Герои специальной военной операции в рисунках, картинах и плакатах

Экспозиция в Мурманской областной научной библиотеке объединила творчество людей из разных уголков России, желающих своими талантами поддержать боевой дух защитников Родины.

Выставку под названием «Фронтовики» Альберт Ищенко собирал на протяжении года. Впервые экспозицию открыли в Кронштадте, после чего её увидели жители Ленинградской области, а сейчас она добралась и до Кольской земли.

Свои работы Альберту отправляли люди разных возрастов и профессий: дети, пенсионеры, участники СВО и волонтёры. Каждый из них вкладывал в произведение личную, уникальную историю.