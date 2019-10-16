Героический подвиг Анатолия Бредова покажут в живую

Треск винтовочных выстрелов и стрекот пулемёта. Рядом с мемориалам Защитникам советского Заполярья разыгралась нешуточная битва. Реконструкторы продемонстрировали мурманчанам небольшой эпизод Великой Отечественной войны - бой за высоту «Придорожная». Именно в этом сражении совершили свой подвиг Анатолий Бредов и Никита Ашурков.

Бойцы - кто в ватниках, кто в шинелях приводят в порядок обмундирование, разбирают патроны и заряжают оружие. Совсем скоро неподалёку от мемориала разыграется битва, в которой «оживут» Анатолий Бредов и Никита Ашурков. Герои «вернутся», чтобы снова совершить свой подвиг - на этот раз на глазах потомков.

«Когда мы разрабатывали концепцию этого мероприятия, то нам показалось, что надо об этом сказать. Потому что был такой случай в посёлке Туманный, когда к нам подошла учительница и сказала: «Ой, а я даже не знала, что Бредов именно так погиб», - рассказывает Александр Чапенко, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества. – Люди видят памятник в Мурманске, они знают имя, улицу Бредова, ДК Бредова, но содержание подвига уже мало кто знает. Потому наше сегодняшнее мероприятие ориентировано именно на молодёжь. Чтобы молодёжь представляла хотя бы как выглядел пулемёт Максим, из которого стреляли Бредов и Ашурков, как они совершили свой геройский подвиг».

Подготовка позиций - и вот раздаются первые ружейные выстрелы, а затем и стрёкот пулемёта. Реконструкторы в форме немецких войск как в далеком 1944-ом идут в контрнаступление. Как в целом разворачивался бой на Придорожной, известно со слов Никиты Ашуркова. Сегодня его роль исполняет Олег Переверзев, председатель военно-исторического клуба «Заполярный рубеж». Ашурков единственный, кто выжил из героического пулемётного расчёта. Однако детали затерялись во времени. Принято считать, что у пулемётчиков закончились патроны. Но поисковики утверждают, что на месте боя находили целые ленты с патронами к этому оружию.

«Наши ребята были на месте гибели Анатолия Бредова. Там очень много неизрасходованных патронов, остатки лент, - рассказывает Олег Переверзев, председатель мурманской региональной общественной организации «Военно-исторический клуб «Заполярный рубеж». - Возможно, немцы гранатами где-то, осколками, повредили кожух и механизм заклинило. Возможно, от перегрева».

Будто в подтверждение этой версии пулемёт по настоящему заклинило и во время демонстрации боя. Ровная до этого очередь захлебнулась, все попытки реконструкторов вернуть оружие к жизни так ни к чему и не привели. Такой поворот событий тоже предусмотрели. «Немцы» не стали ждать, пока пулемётный расчёт израсходует ленту и начали брать бойцов в окружение. Двое выживших красноармейцев поднялись во весь рост и подорвали себя и подступивших к позиции врагов с помощью ручной гранаты.

Сергей Никишин исполняет роль Анатолия Бредова. Сам реконструктор занимается этим уже 12 лет, но Бредовым выступает недавно. «Чтобы вжиться в образ героического командира расчёта, - говорит мужчина, - Необходимо знать историю. И не только ту, о которой пишут в учебниках. Дело ответственное».

В октябре 1944 года Анатолий Бредов погиб сразу после подрыва гранаты. А вот Никита Ашурков, хоть и получил серьёзные ранения, выжил. Спустя несколько суток его без сознания обнаружили санитары Красной Армии. Бойца доставили в госпиталь, где он пришёл в себя и рассказал о подвиге героического пулемётного расчёта. Благодаря этому рассказу мурманчане смогли увидеть реконструкцию исторического боя, а подвиг красноармейцев будет жить в веках.