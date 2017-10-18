Героиня сюжета журналистов «Арктик-ТВ» Сари Кантола, консул отделения Финляндии в Мурманске

Она приступила к обязанностям всего месяц назад, но в Мурманске она уже была раньше. О переезде в Заполярье, новой должности и планах на ближайшие будущее Сари Кантола рассказала съёмочной группе «Арктик-ТВ».

Новая хозяйка нового дома консульства Сари Кантола приступила к обязанностям консула всего пару месяцев назад. Она поклонница кофе, говорит, что выпивает 2 литра ароматного напитка в день. Накануне приезда Сари Кантолы в Мурманск, отделение консульства Финляндии отметило новоселье. Новое здание консульство – это место работы и место жительства Сари.

Большое интервью с Сари Кантолой смотрите в эфире «Арктик-ТВ» в программе «Проще говоря».