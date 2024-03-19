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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.03.24 19:30

Герой России, адмирал Александр Моисеев назначен врио главнокомандущего Военно-морским флотом России

Военачальника в новой должности впервые официально представили на Дне моряка-подводника в Кронштадте, сообщает ТАСС.

Ранее должность главкома ВМФ занимал адмирал Николай Евменов.

Адмирал Моисеев с 2019 года был командующим Северным флотом, до этого руководил Черноморским флотом, занимал должность заместителя начальника Генштаба РФ.

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