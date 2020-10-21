Героя Труда - к 75-летию!

Свой юбилей празднует один из самых харизматичных деятелей отечественного кинематографа. Никите Михалкову – 75. Мало кто знает, что известный во всей России актёр и кинорежиссёр за свою долгую карьеру успел побывать и в заполярной столице.

В кино Никита Михалков попал в 14 лет в качестве актёра, а уже в 28 выпустил на большой экран свою первую режиссёрскую работу – картину «Свой среди чужих, чужой среди своих». С тех пор снялся и снял сам 90 фильмов, получил множество наград. В копилке есть и самая высшая – «Оскар», которым отмечена его лента «Утомленные солнцем».

За свою длинную режиссёрскую и артистическую карьеру Никита Михалков где только не побывал. Легенду отечественного кинематографа встречали и в Заполярной столице. В конце 1968 года он отправился из мурманского порта на съёмки фильма Михаила Калатозова о спасении экспедиции Умберто Нобиле. Между прочим, в нём снялись и ведущие европейские звезды: Шон Коннери и Клаудия Кардинале.

Для многих Никита Михалков стал культовой личностью, а для кого-то и культом. Кто-то, особенно женщины, его любит, кто-то уважает, кто-то презирает.

Сегодня Михалков уже не просто деятель культуры, но и яркая общественная фигура. В своей авторской программе «Бесогон ТВ» он довольно прямолинейно обличает пороки и рисует подлинную добродетель.

В конце ноября 2018 года Никита Михалков дал интервью Юрию Дудю. В нём среди прочих вопросов он прокомментировал свою дружбу с Путиным, а также назвал последнюю часть «Утомленные солнцем» гениальной картиной, которая опередила своё время и потому не смогла обрести должную популярность.

Напомним, 21 октября актеру и режиссёру Никите Михалкову исполнилось 75. Сегодня Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда режиссёру, актёру, деятелю культуры Никите Михалкову. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.