С 1 по 6 октября в Мурманской области пройдёт фестиваль современного кино «Талант»Минпромторг до конца 2025 года представит правительству программу развития судоремонта в Арктике
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.09.25 19:30

Герою Советского Союза Магомету Гаджиеву установили бюст в городе морской доблести

Переговоры с представителями дагестанского села Мегеб – родины легендарного командира подводных лодок – велись ни один год. Установка памятника в городе, именем которого он и назван, это, скорее, закономерность, а теперь ещё одна нить, прочно связывающая братские народы.

Пока в Дагестане изготавливали бюст, занимались разработкой эскизов, подготовкой формы и непосредственным отлитием, площадку для установки бюста готовили в Гаджиево. Этими работами занимались в летний период.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Мы подготовили основание, постамент. Сейчас заменяем лестничные марши, переделаем трибуну. Ко Дню города надеемся открыть. Наверное, это правильно, потому что в городе имени Гаджиева ни памятника, ни бюста не было».

Мемориал украшают слова Магомета Гаджиева, выгравированные на гранитной стене, а также его главная награда – медаль «Золотая Звезда».

Важным решением прошлого столетия было возвращение городу названия, в послевоенное время носившему имя Скалистый. Об этом вспоминает почётный гражданин Гаджиево, занимавший пост мэра города морской доблести с 2000-го по 2007 годы, Владимир Мусатян.

Владимир Мусатян, почётный гражданин города Гаджиево: «Это продолжение того, что было в 1999 году, когда городу вернули имя Гаджиева. Это было сделано федеральным законом. А сегодня праздник – логическое продолжение той работы, которая была сделана. Люди здесь живут достойные, умные, способные к хорошим делам».

Задачу увековечить память Гаджиева в бронзе возложили на его земляка - скульптора, народного художника Дагестана и заслуженного художника России Али Магомедова.

- На его жизненном опыте выросли многие наши земляки. Для меня и моего сына сотворить такой памятник нашему легендарному земляку – большая честь, - говорит Али Магомедов.

Теперь центральную площадь имени Льва Матушкина занимает бюст советского командира и Героя страны, здесь будут проводиться традиционные построения военнослужащих, а также стартовать все праздничные события.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Отлит он был в Махачкале, на заводе имени Гаджиева. И конечно, для всех нас, Мурманской области, для Северного флота и для города Гаджиева имя Героя Советского Союза, его доблесть и подвиг, являются почитаемыми уже многими поколениями наших подводников, членов их семей, всех тех, кто служит на Северном флоте. Действительно, эмоции переполняют, здорово, что памятник нашёл место в центре города. Это дополнительный стимул и мотиватор для будущих подводников, военнослужащих, для всей нашей молодёжи».

Абдулмуслим Абдулмуслимов, председатель правительства Республики Дагестан: «Сегодня это мероприятие ещё больше сближает и сплачивает весь российский народ, мы должны быть вместе».

15 лет поднимает архивы и занимается исследованием жизни и службы подводника его внучатый племянник Саид Гаджиев. Это его третья поездка в места, где проходил службу его героический предок.

Во время церемонии открытия бюста творческим коллективом ЗАТО Александровск была исполнена баллада, слова и музыку которой Саид случайным образом обнаружил в Национальном музее музыки в Москве.

Саид Гаджиев, член Союза журналистов России, внучатый племянник Магомета Гаджиева: «Я сказал, что это действительно не моя заслуга в том, что баллада прозвучала. Это заслуга каждого жителя, каждого североморца, потому что мне долго не подписывали разрешение на использование нот и слов».

После церемонии открытия память подводника почтили минутой молчания и возложением цветов и венков к подножью мемориала.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
-Правовая консультация (18+)Коллекторские организации должны работать в рамках закона
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».07:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)IT, медицина и военная служба лидируют в рейтинге престижных профессий-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 74 копейки, евро потерял 54 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)По мнению жильцов дома №8 по переулку Арктическому в Мурманске, их управляющая компания не выполняет своих обязательств-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»