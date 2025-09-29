Герою Советского Союза Магомету Гаджиеву установили бюст в городе морской доблести

Переговоры с представителями дагестанского села Мегеб – родины легендарного командира подводных лодок – велись ни один год. Установка памятника в городе, именем которого он и назван, это, скорее, закономерность, а теперь ещё одна нить, прочно связывающая братские народы.

Пока в Дагестане изготавливали бюст, занимались разработкой эскизов, подготовкой формы и непосредственным отлитием, площадку для установки бюста готовили в Гаджиево. Этими работами занимались в летний период.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Мы подготовили основание, постамент. Сейчас заменяем лестничные марши, переделаем трибуну. Ко Дню города надеемся открыть. Наверное, это правильно, потому что в городе имени Гаджиева ни памятника, ни бюста не было».

Мемориал украшают слова Магомета Гаджиева, выгравированные на гранитной стене, а также его главная награда – медаль «Золотая Звезда».

Важным решением прошлого столетия было возвращение городу названия, в послевоенное время носившему имя Скалистый. Об этом вспоминает почётный гражданин Гаджиево, занимавший пост мэра города морской доблести с 2000-го по 2007 годы, Владимир Мусатян.

Владимир Мусатян, почётный гражданин города Гаджиево: «Это продолжение того, что было в 1999 году, когда городу вернули имя Гаджиева. Это было сделано федеральным законом. А сегодня праздник – логическое продолжение той работы, которая была сделана. Люди здесь живут достойные, умные, способные к хорошим делам».

Задачу увековечить память Гаджиева в бронзе возложили на его земляка - скульптора, народного художника Дагестана и заслуженного художника России Али Магомедова.

- На его жизненном опыте выросли многие наши земляки. Для меня и моего сына сотворить такой памятник нашему легендарному земляку – большая честь, - говорит Али Магомедов.

Теперь центральную площадь имени Льва Матушкина занимает бюст советского командира и Героя страны, здесь будут проводиться традиционные построения военнослужащих, а также стартовать все праздничные события.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Отлит он был в Махачкале, на заводе имени Гаджиева. И конечно, для всех нас, Мурманской области, для Северного флота и для города Гаджиева имя Героя Советского Союза, его доблесть и подвиг, являются почитаемыми уже многими поколениями наших подводников, членов их семей, всех тех, кто служит на Северном флоте. Действительно, эмоции переполняют, здорово, что памятник нашёл место в центре города. Это дополнительный стимул и мотиватор для будущих подводников, военнослужащих, для всей нашей молодёжи».

Абдулмуслим Абдулмуслимов, председатель правительства Республики Дагестан: «Сегодня это мероприятие ещё больше сближает и сплачивает весь российский народ, мы должны быть вместе».

15 лет поднимает архивы и занимается исследованием жизни и службы подводника его внучатый племянник Саид Гаджиев. Это его третья поездка в места, где проходил службу его героический предок.

Во время церемонии открытия бюста творческим коллективом ЗАТО Александровск была исполнена баллада, слова и музыку которой Саид случайным образом обнаружил в Национальном музее музыки в Москве.

Саид Гаджиев, член Союза журналистов России, внучатый племянник Магомета Гаджиева: «Я сказал, что это действительно не моя заслуга в том, что баллада прозвучала. Это заслуга каждого жителя, каждого североморца, потому что мне долго не подписывали разрешение на использование нот и слов».

После церемонии открытия память подводника почтили минутой молчания и возложением цветов и венков к подножью мемориала.